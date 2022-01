8 celebri casi di plagio nel rock

Di casi di plagio (o presunti tali) nella storia della musica, ce ne sono stati molti. Accuse, tribunali, royalties e multe salatissime. Ripercorriamo 8 celebri vicende.

Capita spesso, nella storia della musica, di rintracciare somiglianze in canzoni appartenenti a generi o periodi storici tra loro estranei. Dalle somiglianze alle accuse di plagio musicale passa qualche differenza. La legge italiana definisce plagio la riproduzione dell'opera altrui quando spacciata per propria, sia essa già pubblicata o inedita. Inoltre, il plagio viene punito non solo quando effettuato con dolo, ma anche con colpa, ossia in assenza di coscienza o di volontà effettiva di copiare.

Posta questa definizione, la giurisprudenza non ha dettato dei veri e propri criteri per poter accusare un plagio, ma ritiene che si debba valutare caso per caso. In linea generale, nell'ambito della musica leggera si considera come elemento distintivo di un brano la linea melodica: è a questa che si guarda per verificare se vi sia stato plagio o meno. Verificata la melodia, si deve passare al confronto comparativo tra le due opere, per notare se vi sia uguaglianza.

E nel rock? La storia della musica è piena di accuse, multe, discussioni che procedono ininterrotte da anni. Anche per questo genere musicale, tuttavia, spetta ai giudici valutare (ed è difficile) i singoli casi. Eccone 8 famosissimi:

1. LED ZEPPELIN VS. SPIRIT