L’ultimo brano dei Beatles: la voce di Lennon generata con l’AI

Mentre molti artisti hanno apertamente mostrato il loro disprezzo nei confronti del ruolo dell'intelligenza artificiale nell'industria musicale, come Nick Cave e Sting, Paul McCartney ha rivelato di aver recentemente utilizzato l'intelligenza artificiale per creare l’ultima canzone dei Beatles.

In una conversazione con Today di BBC Radio 4, l'ex Beatle spiega come ha ottenuto la tecnologia per estrapolare la voce di John Lennon da un vecchio demo così da poterla utilizzare per una demo già scritta.

Del singolo, che ancora non è stato annunciato ufficialmente, si dice che sia l’inedito di John Lennon del 1978 Now And Then. McCartney ha dichiarato: "L'abbiamo appena finita e uscirà quest’anno". Per il progetto, McCartney ha reclutato l'aiuto del famoso regista Peter Jackson, che aveva già utilizzato l'intelligenza artificiale per ripulire l'audio nella serie di documentari sui Beatles del 2012 Get Back.

"Lui [Jackson] è stato in grado di isolare la voce di John da una cassetta", dice alla conduttrice Martha Kearney. "Avevamo la voce di John e un pianoforte e lui è riuscito a separare le tracce con l'intelligenza artificiale. È molto semplice in realtà: comunicano all’intelligenza artificiale ’Questa è la voce. Questa è una chitarra. Togli la chitarra.”