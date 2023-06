Le 10 cover più assurde create dall’AI

Qualsiasi crossover assurdo ti venga in mente, qualcuno ci ha già pensato. E se non ci ha ancora pensato, lo farà a breve. Stanno comparendo come funghi tracce audio che vedono le nostre rockstar preferite cimentarsi in altri brani che con scarsissima probabilità - o a causa del genere musicale, come i Metallica che interpretano “Every Breath you Take” dei Police, o a causa dei limiti spazio-temporali - avrebbero mai interpretato.

Alcune tracce sono quasi indistinguibili dalla voce del cantante originale, altre sono meno riuscite. Ma comunque ringrazio pubblicamente i’Intelligenza Artificiale, si merita la menzione d’onore: è ovviamente grazie a questa tecnologia se tutto ciò è possibile. E inoltre ho anche realizzato il sogno di sentire la voce di Freddie Mercury in “I Will Always Love you” dell’unica, inimitabile, Whitney Huston.

Quindi, ecco la classifica delle 10 cover più inaspettate che ora sono realtà.