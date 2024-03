Il fascino maledetto dei GUNS N’ROSES

"Avevamo rimediato delle date a supporto degli Stones. Eravamo loro fan sfegatati, per cui eravamo gasatissimi. Insomma, arrivammo e gli Stones avevano una limo ciascuno, un trailer ciascuno e un avvocato ciascuno. Sì, proprio così. Mick ne aveva uno, Keith un altro e Charlie un altro ancora… Mi ricordo di essermi voltato verso Izzy e avergli detto: ‘Cazzo, noi non saremo mai così’. E infatti, sei mesi dopo non eravamo così. Eravamo peggio”. Duff McKagan si china in avanti sulla sua sedia, e usa entrambe le mani per lisciarsi i capelli togliendoseli dalla fronte. Ventisei anni dopo è ancora sbalestrato dalla velocità folle con cui andarono le cose per i cinque membri originali dei Guns N’Roses.

Duff fu l’ultimo ad andarsene, resistendo eroicamente fino all’agosto del 1997, e tenta di trovare un filo logico che leghi i ricordi di quei primi anni con le tempeste che sarebbero venute in seguito.

“La verità”, esordisce, “è che non so ancora esattamente cosa sia successo davvero. Eppure, io c’ero”. Per pochi luminosi mesi del 1991 – volendo essere precisi, tutto iniziò il 17 settembre a mezzanotte – i Guns N’Roses raggiunsero un traguardo sognato da tutti: erano il gruppo più famoso, potente e invidiato al mondo. In quel preciso momento, il futuro presidente degli Stati Uniti Donald Trump viaggiava insieme a cinque modelle in una limousine, diretto al negozio Tower Records di Manhattan, per acquistare USE YOUR ILLUSION I e II, i nuovi dischi dei Guns che, per la prima volta nella storia dell’industria musicale, venivano distribuiti simultaneamente. In tutte le metropoli d’America, i negozi avrebbero aperto a mezzanotte per metterli in vendita.

Slash, spossato dallo sforzo creativo e in procinto di andare in vacanza in Tanzania, interruppe il viaggio fino all’aeroporto per fermarsi al Tower Records di Sunset Boulevard e gustarsi le vendite da dietro il finto specchio sul retro del negozio, lo stesso specchio dietro al quale dieci anni prima la security l’aveva visto rubare delle cassette, e poi l’aveva arrestato. “Fu”, commentò in seguito gongolando, “un momento magico. Poi me ne andai in Africa per stare il più lontano possibile da tutto. Passai un paio di settimane nel Masai Mara [una famosa riserva naturale nel sud del Kenya, ndr], lontanissimo da qualsiasi menata da rockstar”.

Quando tornò a casa, USE YOUR ILLUSION II aveva venduto 770.000 copie e stazionava al primo posto della classifica «Billboard» USA, mentre USE YOUR ILLUSION I ne aveva vendute 685.000 e lo seguiva al n. 2.