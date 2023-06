Il capolavoro di HIPGNOSIS

Ero interessato a un’onda a più livelli, perché pensavo fosse un’ottima rappresentazione dei Floyd e dei loro fan. Non credo che tu possa proteggere un’onda con il copyright”. Anche Powell trovava l’idea attraente: “Ci piaceva l’immagine di un uomo d’argento su una tavola da surf d’argento che esplora l’universo. Aveva delle proprietà mistiche e mitiche. Molto cosmico”, racconterà nel 2018, sempre a «Rolling Stone». Ma non c’è niente da fare, perché i Floyd hanno scelto il prisma e già in precedenza, commissionando allo studio la copertina, come ormai loro abitudine dai giorni di A SAUCERFUL OF SECRETS, erano stati chiari. “Non volevano un’altra trovata surrealista”, ricorderà nel 2022 Powell durante un incontro al Medimex di Taranto. “Niente più collage o altre fotografie molto elaborate. Richard Wright propose: ‘Perché non una scatola di cioccolatini?’”. In quei giorni, molto consumati sono i Black Magic, che nella confezione riportano solo un segno d’oro su uno sfondo nero. A Wright, poi, adesso evidentemente dà noia proprio ogni tipo di immagine fotografica, e per l’artwork preferisce qualcosa di grafico: “semplice, elegante, di classe”.

E quando gli viene risposto che Hipgnosis lavora con le foto piuttosto che con la grafica, controbatte di prendere la sua indicazione come la proposta di un cambiamento, di una sfida. E la sfida, dopo una furiosa session di brainstorming in piena notte, è raccolta da Thorgerson e Powell, che decidono di tener conto della richiesta tra le idee da proporre al gruppo. A ispirare le loro menti creative è Isaac Newton: con i suoi esperimenti, a partire dal 1666, lo scienziato inglese osserva che la luce bianca del sole è in realtà composta da raggi colorati aventi diversi gradi di rifrangibilità. E per dimostrare la sua teoria, utilizza un prisma di vetro triangolare, che scompone la luce in entrata in tutti i colori dell’iride. “Quando allora si parlava del lato oscuro della luna”, spiegherà Powell in The Dark Side Of The Moon – The Making Of The Pink Floyd Masterpiece di John Harris, “era sempre chiaramente nel contesto dei recessi della mente; qualcosa che a che fare con l’ignoto. Perché all’epoca il lato oscuro della luna era un mistero ed è sempre stato considerato una metafora dell’altro lato della follia. La rappresentazione visiva della luce che si rifrange nei colori dell’arcobaleno può essere vista come una metafora della frattura del proprio io: come una singola esperienza di vita può frammentarsi in molte tonalità e colorare la nostra percezione della realtà”.

