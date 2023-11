Il ROCK ITALIANO degli anni Novanta in 15 album

KARMA | Astronotus (RITMI URBANI, 1996)

Dopo un ottimo debutto che ne raffigura lo stile, i milanesi firmano l’album per cui verranno ricordati, un misto di hard rock, psichedelia pesante e influenze orientali. I testi di David Moretti scavano tra pensieri alti e attualità, trovando un punto in comune nella storia dell’uomo. Tra pessimismo e speranza, prendono forma capolavori come Avorio, Come svanisse e Atomi, mantra rock che evoca gli Alice in Chains. Uno dei dischi da cui partire per comprendere l’atmosfera di quegli anni.