LARS ULRICH: James Hetfield è il mio eroe

Ulrich non è un tipo da regole di vita, ma continua "Ho sempre avuto questa cosa: se lo dici, fallo; se lo dici, dimostralo. Non so se è una regola generale o semplicemente qualcosa che fa parte del mio DNA." Ha confessato di aver pensato di scrivere un libro, ma poi ci ha riflettuto: "Quando ho letto alcuni libri di persone che conosco, ci sono stati momenti in cui mi sono detto 'Non è esattamente così che è andata' o che fossero altre versioni delle cose realmente accadute."

"C'è una parte di me, quella parte danese, che sostiene che se si fa una cosa del genere, bisogna scrivere la verità. Si potrebbero anche coinvolgere delle persone là fuori, che in realtà non vorrebbero esser necessariamente chiamate in causa." e continua "Si tratta di rispettare il diritto alla privacy. Sono sempre preoccupato di dire qualcosa che altri potrebbero non condividere. Questi sono i principi ereditati da mio padre."

