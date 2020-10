Tutte le volte in cui Sammy Hagar è stato “rapito” dagli alieni

Sammy Hagar, ex voce dei Van Halen, è anche noto per una dichiarazione riguardante misteriosi incontri con gli alieni...

Dal 1985, il cantante californiano Sammy Roy Hagar prese il posto di David Lee Roth alla guida dei Van Halen. Consacrò così una nuova stagione del gruppo, dettata da una collaborazione decennale destinata a concludersi nel 1996.

Era l'anno in cui la band registrò, per l'ultima volta con questa formazione, la colonna sonora del film action/catastrofico Twister di Jan de Bont. L'irruento tornado protagonista del film chiude così in un vortice questa parentesi musicale dei Van Halen, prima di lasciare Hagar nuovamente alla carriera da solista.

Recentemente, Hagar ha dato il suo toccante saluto al compagno Eddie Van Halen, dichiarando di avere il cuore spezzato e di essere senza parole.

Non solo. Tra le dichiarazioni più recenti, non ricordiamo solo toccanti commiati, ma anche affermazioni incaute. Tra queste, quella riguardante il Coronavirus, per cui il cantante ha detto che sarebbe disposto a morire pur di continuare a suonare dal vivo. Si tratta di una posizione molto forte, da lui esplicitata con le seguenti parole: