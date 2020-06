Ascolta HOMEGROWN, l’album perduto e ritrovato di Neil Young

Contrariamente alle sue dolorose premesse, il disco, seppur molto intimo e delicato, soprattutto nei suoi brani acustici, appare meno buio di quanto avremmo potuto pensare.

E negli anni Settanta, il musicista ne aveva dovute affrontare tante: il rapporto problematico e la separazione da Carrie Snodgress, la paralisi cerebrale del figlioletto Zeke, la morte per overdose del chitarrista dei Crazy Horse, Danny Whitten, e di Bruce Berry, roadie del suo entourage (a cui venne dedicata Tonight's the Night). Tutti episodi senza i quali la cosiddetta "Trilogia Oscura", non sarebbe stata pensabile.

In HOMEGROWN non manca la malinconia (Try, arricchita dalla voce di Emmylou Harris, che addolcisce anche la nota Star of Bethlehem), ma quello che traspare dalle tracce è soprattutto una grande sincerità e una grande tranquillità nell'affrontare le proprie emozioni. In certo senso, una riappacificazione con il proprio doloroso passato.

Un disco potente, nel suo essere "troppo personale". Potete ascoltarlo qua: