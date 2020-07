Quella canzone che costò agli AC/DC 250.000 dollari

Di sicuro, quando pubblicarono l'album, gli AC/DC non si immaginavano che il brano omonimo li avrebbe fatti finire nel mezzo di una causa legale. Nel pezzo Dirty Deeds Done Dirt Cheap, infatti, la band si rivolge direttamente agli ascoltatori, invitando tutti coloro che hanno problemi con qualcuno a contattarli per "lavori sporchi a basso prezzo". Lasciano poi un numero di telefono inventato: 36 24 36.

If you're havin' trouble with the high school head

He's givin' you the blues

You want to graduate but not in 'is bed

Here's what you gotta do

Pick up the phone

I'm always home

Call me any time

Just ring

36 24 36 hey