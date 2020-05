Quando Bruce Springsteen regalò a Pete Seeger un intero album

Oggi il padre del folk avrebbe compiuto 101 anni. Quale dono migliore di un disco tributo? È quello che fece Bruce Springsteen, quasi per gioco, nel 2006.

Quella di Pete Seeger era una famiglia di musicisti. E grande musicista fu anche Pete, che, influenzato da Woody Guthrie, con cui girò gli Stati Uniti alla ricerca della vera anima popolare del paese, nel 1948 fondò il gruppo folk The Weavers.

Suoi sono grandi classici come If I had a Hammer (lanciata in Italia da Rita Pavone: Datemi un martello, ve la ricordate?); We Shall Overcome, basata su uno spiritual, cavallo di battaglia di Joan Baez e di altri interpreti impegnati nelle battaglie per i diritti civili e soprattutto Where Have All the Flowers Gone?, canzone contro la guerra, anch'essa reinterpretata da artisti come Joan Baez, Peter, Paul and Mary, The Mamas and the Papas.

Una vita movimentata, quella di Pete Seeger. Ma non solo musicalmente. Attivista politico, comunista (cosa che, negli Stati Uniti, è sempre stato un problema di non poco conto), ecologista rigoroso, Seeger cantò a sostegno delle marce di Martin Luther King, contro la guerra in Vietnam, per finire, a 92 anni, a manifestare accanto ai giovani del movimento Occupy Wall Street. Una leggenda della canzone di protesta.