The White Buffalo apre Bruce Springsteen

Dopo lo splendido concerto all'Alcatraz di Milano dello scorso maggio, torna nel nostro Paese Jake Smith, in arte The White Buffalo, a supporto del nuovissimo album “Year Of The Dark Horse” per tre concerti unici che lo vedranno anche aprire il concerto di Bruce Springsteen and the E Street Band a Roma. Gli appuntamenti saranno giovedì 18 maggio a Torino presso CAP10100, venerdì 19 maggio a Livorno presso The Cage e domenica 21 maggio a Roma presso Circo Massimo in apertura a Bruce Springsteen nel tour promosso da Barley Arts. Le prevendite per il concerto di Torino e Livorno sono da ora disponibili sui circuiti ufficiali TicketOne (anche Mailticket per Torino), la data romana è sold out.

Il nuovo lavoro “Year Of The Dark Horse”, ottavo della carriera dell’artista, è uscito l’11 novembre scorso per Snakefarm Records/Universal Music Group ed è prodotto da Jay Joyce. Le nuove canzoni sono state realizzate col contributo della touring band, il batterista Matt Lynott e il polistrumentista Christopher Hoffee.