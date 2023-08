Le 5 band hard rock degli anni 80-90 che tutti dovrebbero conoscere

Dan Reed Network

Nick: “I Dan Reed Network avrebbero dovuto essere – e dovrebbero essere ancora – famosissimi. Li ho visti supportare i Bon Jovi durante il tour nel New Jersey e dopo lo spettacolo erano loro la band per cui stavo impazzendo i fan tornando a casa, non i Bon Jovi. Non solo avevano le canzoni, ma anche il loro carisma a palate. La loro musica ha una tale spavalderia. Sono entrati a far parte della scena funk rock ma erano molto di più. I testi di Dan a volte erano poesia, che lui recitava con pura passione, e la band dietro di lui era solida come una roccia. Il loro album di debutto omonimo ha un bel suono anni '80 che sarebbe considerato 'attuale' se fosse pubblicato oggi, il secondo album, Slam, aveva il potenziale per essere un classico certificabile nel singolo Rainbow Child, e il terzo album, The Heat, ha scosso ancora di più con canzoni come Baby Now I e la title track. L'ultimo album è uscito proprio quando è iniziata la scena grunge, quindi il tempismo ha fatto schifo per loro.