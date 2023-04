Intervista a Steve Vai

La tua passione per il motociclismo non è molto nota. Come ti è venuta?

Da bambino ero un appassionato di moto. Costruivo minimoto e go-kart. Non potevo permettermi una vera motocicletta. Mio fratello aveva una Harley, e quando finalmente ho iniziato a guadagnare un po’ di soldi ne ho comprata una. Ero molto addentro alla cultura biker. Mi piacciono, i biker. C’è un’idea preconcetta che siano rozzi e teppisti. Certo, se frequenti solo gang di biker puoi trovarne alcuni così, ma in genere gli altri sono tutte brave persone.

Perché la moto è così emblematica del rock’n’roll?

Be’, ha la reputazione di un giocattolo da cattivo ragazzo. E c’è quell’elemento di libertà. Questo ha un impatto enorme. Pensa solo a come ti senti quando sali su una decappottabile, al contrario di un’auto. Quando le persone si riprendono la loro libertà, diventano se stesse. Ti riprendi il potere, alimenti le fiamme della fiducia in te stesso. E questo ti dà un senso di dignità, scopo e merito. È come se ti dicessi: “Sono degno di essere me stesso, e non m’interessa cosa qualcuno pensi e non mi importa come siano loro”. Questa è la cultura dei motociclisti.

