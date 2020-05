Quando John Fogerty dei Creedence Clearwater Revival plagiò se stesso

A non essere contento del successo di Fogerty era Saul Zaents, il presidente della Fantasy Records, che si sentì attaccato personalmente da una canzone dell'ex frontman dei Creedence. Per colui che, con il catalogo dei CCR, fruttava milioni di dollari all'anno, Zanz Kant Danz, la storia di un "maiale che non poteva cantare ma voleva rubare il tuo denaro", rappresentava una chiara accusa personale.

La reazione di Zaents ha dell'assurdo. Il presidente della Fantasy Records denunciò infatti Fogerty per plagio. The Old Man Down the Road, sosteneva la casa discografica, era troppo simile a Run Through the Jungle, un brano che lo stesso Fogerty aveva scritto per i Creedence Clearwater Revival anni prima.

Una volta superato lo stupore per essere stato accusato di "assomigliare troppo se stesso", Fogerty dimostrò in tribunale, chitarra alla mano, le differenze tra le due composizioni. Il giudice gli diede ragione e Fogerty intentò di conseguenza la sua causa personale contro l'etichetta, per recuperare le spese legali.

Di fronte alla Corte Suprema, il capo dell'etichetta discografica perse un’altra volta. Ottenne almeno la soddisfazione, a latere del processo, di vedere modificato il titolo dell'offensiva Zanz Kant Danz in Vanz Kant Danz. Magra consolazione.