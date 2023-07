Bruce Springsteen sul prossimo numero di Classic Rock!

E il Boss non fa eccezione, lui che ha raccolto il testimone di Woody Guthrie e Bob Dylan, regalando una proiezione nuova al canto degli sconfitti e dei delusi, facendosi paladino delle periferie d’America e, per estensione, del mondo. Bruce Springsteen, il ragazzo venuto in pullman dal New Jersey con niente in tasca e la chitarra in spalla, senza nemmeno il fodero. Bruce con la faccia da attore, i jeans sudici e la canottiera. Probabilmente Springsteen non ha inventato niente, eppure nessuno come lui ha fatto convergere folk d’autore e AOR, pulsioni letterarie (ma scevre dall’intellettualismo di certo folk revival) e urgenza espressiva. In questo numero vogliamo celebrare i 50 anni di carriera artistica del Boss, dal primo provino con John Hammond fino alle ultime produzioni, cioè dal 1972 a oggi.

Fabio Cormio