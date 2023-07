BRUCE SPRINGSTEEN: The River – un fiume di possibilità

John Lennon giudicò Hungry Heart di Bruce Springsteen la cosa più fresca ed emozionante ascoltata dopo i Beatles. E le lo dice lui…

Confezione apribile, ricca di foto e immagini nuziali da un’America sparita, istantanee scattate in studio e in una Manhattan spesso in bianco e nero: THE RIVER è uno di quei doppi in vinile che nel giro di pochissimi anni lasceranno il campo ai Compact disc, trasformandosi in dischetti a lunga durata. La registrazione possiede un suono limpido e aperto, più cristallino e definito rispetto al disco del 1978, che trovava la sua forza anche nei tamburi asciutti e nelle sue frequenze medie. Le canzoni, mai così tante insieme spedite da casa Springsteen al suo pubblico, guardano avanti e scavano nella vita di personaggi che dopo il matrimonio iniziano a confrontarsi con nuove e crescenti responsabilità. Ci sono le strade di sempre, le fabbriche, le vecchie macchine della scenografia springsteeniana.

Il senso di solitudine che attraversa le tante ballate ha come contraltare un mucchio di rock’n’roll che saettano spaccando la sceneggiatura e proponendo lampi di festosa coralità, quasi che l’autore si curasse di non lasciare mai troppo soli i soggetti più ombrosi della sua collezione. Così, di frequente, in un gioco di porte che si aprono e si chiudono nel giro di pochi o tanti minuti (brevissimi certi lampi di energizzante rock, assai diluiti i momenti in cui si raccontano pagine più drammatiche), si passa dagli idranti di una qualsiasi strada di New York o di Camden, NJ, agli interni che si fanno set sempre più protagonisti dell’azione, soprattutto quando l’età più matura del narratore e dei personaggi presenti nelle storie suggeriscono dinamiche nuove.