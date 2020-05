Quella prima (e ultima) canzone dei Joy Division

Il 2 maggio 1980, i Joy Division si esibirono nella Birmingham University High Hall. Tra i brani in scaletta, c'era una traccia che i fan del gruppo poterono ascoltare solamente quel giorno.

Una sala da pranzo in una residenza per studenti. Un pubblico di circa 300 persone, tra "secchioni", punk e rocker. Una location strana dove presentare una nuova canzone. Eppure, il 2 maggio del 1980, i Joy Division scelsero proprio la Birmingham University High Hall per promuovere la loro Ceremony.

Nessuno poteva sapere che quella sarebbe stata l'ultima esibizione della band prima del suicidio del frontman, Ian Curtis.

Allora, i Joy Division erano all’apice della loro fama. Era passato poco meno di un anno da quando il gruppo aveva pubblicato il suo album d'esordio UNKNOWN PLEASURE. Nel settembre del 1979, era stato ospitato per la prima volta su un canale nazionale, in uno show della BBC2. Poi, il primo tour in Europa, nel gennaio 1980.