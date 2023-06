Ozzy Osbourne e Geezer Butler non si parlano più per via delle loro mogli

Geezer Butler ha rivelato di non parlare più con l'ex compagno di band dei Black Sabbath Ozzy Osbourne. La rivelazione appare nell'epilogo del suo nuovo libro di memorie, Into The Void, dove spiega che l'allontanamento della loro amicizia è partito da un conflitto tra le loro mogli, Gloria Butler e Sharon Osbourne.

Come nota il bassista, i due ex fratelli dei Sabbath non provano rancore l'uno verso l'altro, ma l'ira tra le loro due famiglie ha purtroppo fatto svanire il loro legame.

Nonostante il loro allontanamento, Butler nota come il suo amore per Ozzy sarà sempre forte: “Potremmo non essere così vicini come prima, ma saremo sempre fratelli", aggiunge. "Come potremmo non esserlo, dato tutto ciò che abbiamo vissuto insieme?".