GRUNGE: l’onda d’urto che cambiò il Rock | Classic Rock Anni 90

L'anno di svolta è il 1991, con l'esplosione del fenomeno Nirvana: il loro leggendario album "Nevermind" irrompe nelle classifiche mondiali, trainato dall'iconica Smells Like Teen Spirit. La voce di Kurt Cobain grida in preda a emozioni convulsive e viscerali, con testi e titoli provocatori come “Moist vagina”, “I hate myself and I want to die” o “Territorial pissings”.

Sull'onda del successo dei Nirvana, altre band di Seattle conquistano la ribalta internazionale: i Pearl Jam con il loro rock energico e i testi poetici di Eddie Vedder, gli Alice in Chains con le loro atmosfere cupe e la voce graffiante di Layne Staley, e i Stone Temple Pilots con il loro sound eclettico e la teatralità di Scott Weiland.

Il Grunge, però, non era solo un genere musicale, ma un vero e proprio movimento culturale: i jeans strappati, colori cupi, i capelli lunghi lisci (al contrario dei vaporosi anni 80 dove i capelli facevano l’80% dell’outfit) ha influenzato la moda (come Rick Owens, Chopova Lowena per citarne alcuni) e lo stile di vita di un'intera generazione.

…Continua sull’ultimo numero di Classic Rock Anni 90, disponibile in edicola e online!