“Smells Like Teen Spirit”: un deodorante dietro il successo dei Nirvana

All'epoca, Kurt viveva con Dave in un grottesco appartamento di Pearl Street, a Olympia. La band non riusciva a ingranare e questo era motivo profondo sconforto per il frontman dei Nirvana. Così, serviva proprio una serata all'insegna della follia, tra gli effluvi dell'alcool e le strade notturne. C'erano anche Tobi e Kathleen e tutti si sono diedero ai graffiti sul muro di un centro per ragazze madri, simbolo, secondo la cantante delle Bikini Kills, del potere conservatore che obbliga le ragazze a non abortire.

Da lì, la festa si spostò a casa di Kurt e Dave. Non prima, però, che Kathleen battezzasse il muro con una scritta consacrata all'eternità: Kurt smells like teen spirit. Il Teen Spirit era in realtà un deodorante per adolescenti, non conosciuto da Kurt, che per un po' di tempo pensò che la scritta fosse un inno rivoluzionario alla sua musica, nutrimento spirituale per le giovani menti.

Così, da una distorsione interpretativa nacque la leggenda votata alla libertà di distruzione, come testimoniato dal celebre video girato in California.