Quell’incontro sulla spiaggia che portò Midnight nei Crimson Glory

Ripercorriamo i primi anni di carriera dei Crimson Glory e della loro indimenticabile voce, Midnight, che entrò nella band per puro caso.

L'avventura di Midnight (all'anagrafe John Patrick Jr. McDonald) con i Crimson Glory iniziò poco dopo la fondazione della band, verso i primi anni 80.

La storia della sua entrata nella band è piuttosto particolare: in quel periodo i membri dei Beowulf (come si facevano chiamare i Crimson Glory durante i primi anni di attività) stavano cercando una nuova voce per il loro gruppo dato che il cantante Mark Ormes aveva lasciato la band da qualche tempo. Midnight fu come un fulmine a ciel sereno: dopo diverse ricerche incontrarono per caso Midnight che si stava esibendo sulla spiaggia e, colpiti dalla sua voce, decisero di proporgli di entrare a far parte della band.

Dopo l'entrata nella band di Midnight venne presa la decisione di cambiare il nome del gruppo da Beowulf (da un antico poema epico anglosassone) a Crimson Glory (dal nome di una particolare varietà di rosa).

Ripercorriamo tutte le tappe più importanti del percorso di Midnight all'interno della band.

CRIMSON GLORY

Prima che i Crimson Glory pubblicassero il loro album d'esordio passarono ben quattro anni nei quali i ragazzi passarono ore e ore in studio a provare.

Poi, nel 1986, finalmente pubblicarono il loro primo disco, CRIMSON GLORY, un lavoro decisamente improntato all'heavy e al progressive metal che li inserì nel mondo del mercato musicale.

L'obiettivo che i Crimson Glory si posero fin dall'inizio della loro carriera fu quello di risultare sempre distinguibili dai molti altri gruppi metal che saturavano la scena musicale in quel periodo. Per questo motivo, decisero di ricorrere all'espediente della maschera (raffigurata anche sulla copertina dell'album), con la quale i membri della band si coprivano il volto durante gli eventi live (fatta eccezione per Midnight la cui maschera copriva solo gli occhi per facilitarlo nel canto).