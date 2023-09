KEITH RICHARDS: il rap è gente che mi grida addosso… Ne ho abbastanza a casa

Il chitarrista dei Rolling Stones Keith Richards ha rivelato di non essere un fan della musica rap: il 79enne dice di non essere interessato alle persone che "urlano" contro di lui e la chiamano musica. In un'intervista con The Telegraph, RIchards dice: "Non mi piace davvero sentire la gente che mi urla contro e mi dice che è musica, ovvero rap. Posso averne abbastanza senza uscire di casa”.

Ha anche preso di mira la musica pop, dicendo: "Non voglio iniziare a lamentarmi della musica pop. È sempre stata spazzatura. Voglio dire, è questo il punto. La rendono il più economica e semplice possibile e quindi suona sempre allo stesso modo, c'è pochissima sensibilità in quei brani. Mi piace ascoltare la musica di persone che suonano strumenti. Cioè, non mi piace ascoltare muzak (Muzak è un termine nato negli Stati Uniti per definire quella musica commerciale di facile ascolto e poco impegnativa diffusa come sottofondo in vari ambienti, N.D.A.), come quella che si sente negli ascensori, che ora è la norma.”