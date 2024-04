VIDEO: la casa abbandonata di David Gilmour

In rete è spuntato un video che riprende la casa, ormai abbandonata, in cui ha vissuto David Glimour. Tuttavia, l'ex dei Pinki Floyd non è stato l'ultimo proprietario della casa, perciò non tutto quel che è al suo interno gli è appartenuto. Gilmour vi ha anche registrato alcune parti dell'album della band nel 1987, A Momentary Lapse of Reason, il tredicesimo album dei Pink Floyd.