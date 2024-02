Il primo incontro fra John Lennon e Yoko Ono

Il loro primo incontro avviene al'inaugurazione di una mostra di lei, a Londra, gli era stata suggerita da un amico, e in quella precisa giornata è scoccata la scintilla che ha cambiato la sorte delle loro esistenze. Mentre John mandava in estasi milioni di adolescenti e fan, lei era un artista all'avanguardia, una donna sicura nel suo metro e cinquanta, due divorzi alle spalle e una figlia. Yoko sarebbe diventata poi la donna più detestata di tutta la storia della musica: è stata dipinta come la responsabile della distruzione dei Beatles così come di mille altre tragedie. Per John diventerà l'amore vero: una donnina nipponica dai lunghissimi capelli neri e un'aspetto diverso da tutte le altre fidanzatine del rock.

La prima impressione che Yoko ha di lui, è di essere un tipo molto tranquillo, lui in lei vede rigore e passione. L'amore fra i due è a prima vista anche se serviranno anni per dichiararsi, esattamente due anni dopo nel 1968, quando lui invitò lei ad ascoltare alcuni nastri inediti nella sua casa del Surrey, e i coniugi entrambi all'estero. Da quel giorno, non si lasceranno più.

John ha detto della loro storia: "Il nostro rapporto è davvero di professore e allievo. Sono io che ho la notorietà, ma è lei che mi ha insegnato tutto".