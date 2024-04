Quando Freddie Mercury scrisse “Killer Queen” in una notte | CLASSIC ROCK

Freddie Mercury raccontò di aver scritto il brano in una notte, e di averlo portato a compimento nei giorni seguenti. Nato come una meteora - prima il testo, poi la musica - Killer Queen fu poi arricchita e finalizzata con il resto della band. In realtà non con tutti: Brian May aveva scoperto di soffrire di una grave forma di epatite, motivo per cui il secondo tour era stato interrotto. In via di guarigione, il chitarrista dei Queen non fu lasciato indietro: la band aspettò che si rimettesse in sesto, e accolse le sue modifiche su Killer Queen.

Chi è la protagonista del brano?

Ebbene, la canzone non riguarda una regina, ma una donna altolocata che si dedica alla prostituzione. L'intento dichiarato di Mercury era di sottolineare come anche chi si trovava in posizioni sociali apparentemente intoccabili era incline alla corruzione del corpo e dell'animo.

Tempo dopo, Eric Hall (il promotore della casa discografica EMI) disse che Mercury, che ne era attratto, aveva scritto Killer Queen per lui. Questa interpretazione tuttavia non fu mai confermata da Mercury stesso, motivo per cui ci atteniamo alle parole del cantante. Anche se Freddie disse "preferirei che ognuno la interpretasse a modo suo".