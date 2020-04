Nirvana: chi ha ucciso Kurt Cobain?

Teorie del complotto, verità (forse) insabbiate e tanta confusione. Ecco cosa si nasconde dietro la morte di Kurt Cobain, il leader dei Nirvana.

5 aprile 1994: Kurt Cobain muore nella serra della sua casa di Lake Washington, vicino a Seattle. Il suo corpo viene trovato solo qualche giorno dopo, precisamente l'8 aprile, da Gary Smith, un elettricista. Kurt entra così nel cosiddetto Club 27 insieme ad altri grandi della musica: Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin e Jim Morrison.

Non ci sentiamo di dire che Kurt si sia suicidato e non ci sentiamo di dire che sia stato invece ucciso. La realtà è che, per quanto ci si sforzi, non sarà mai possibile saperlo con certezza. Quello che invece possiamo dire è che i misteri attorno alla morte del re del grunge non mancano, così come le incongruenze e i tantissimi dubbi.

Li ripercorreremo tutti, lasciando decidere a voi quale teoria sostenere.

UN PASSO INDIETRO

Prima di procedere è importante sottolineare che la morte di Kurt causò una profonda ferita in tutto il mondo. Moltissimi furono i raduni e i memoriali organizzati, ma moltissimi furono anche i suidici per emulazione a seguito della diffusione della notizia: parliamo di ragazzini, anche di 12 e 14 anni, che decisero di togliersi la vita per imitare il loro mito. Questa dell'emulazione sarà, tra l'altro, una delle ragioni che porterà alcuni a scartare l'ipotesi del suicidio, nella speranza di evitare altri atti simili.