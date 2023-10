In The Court of the CRIMSON KING (again)

A cinquant’anni dal debutto originale, l’album “In The Court of the Crimson King” dei King Crimson è stato nuovamente proposto al pubblico in una versione particolarmente accurata dal punto di vista sonoro, alla cui realizzazione ha contribuito Steven Wilson.

L'album è stato un "miglioramento significativo" rispetto alla versione del 2009, ed è sicuramente "più fedele" all’originale del 1969, entrato nella top 5 delle classifiche degli album nel Regno Unito.

Per celebrare questo anniversario è anche andato in un tour, con concerti in tre diversi continenti: Royal Albert Hall di Londra e il Radio City Music Hall di New York a settembre sono due fra gli appuntamenti imperdibili.

Il formato scelto per la raccolta, oltre a essere proposta in CD/DVD e Blu-Ray, è stata pubblicata con una serie di vinili da 200 gr: secondo voi sono riusciti a ripristinare l’atmosfera del seminterrato del Fulham Palace Road Cafe?