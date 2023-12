Cosa ha rovinato l’incontro fra Marilyn Manson e David Bowie?

Il ricordo del proprio incontro con David Bowie dovrebbe essere perfetto, scolpito nella memoria per una qualsiasi meraviglia. Non è così per Marilyn Manson, che ha raccontato come qualcosa, o meglio, qualcuno, abbia definitivamente rovinato il suo incontro con il Duca Bianco. Tutta colpa di Lara Flynn Boyle, l'attrice di Twin Peaks per intenderci.

Manson ha raccontato la vicenda durante il podcast WTF, dove ha spiegato di aver conosciuto Bowie nel dietro le quinte di uno show a Santa Barbara, avvenuto nel 2004, durante "Il suo ultimo tour prima di morire."

"Ricordo che mi afferrò la cravatta e disse: "Oh, Hedi Slimane", perché conosceva il designer del cravatta" ha raccontato Manson. "Ero tutto eccitato e nervoso. Mi sentivo come se mi fossi bagnato i pantaloni, come una ragazzina. E' allora che è arrivata Lara Flynn Boyle: è entrata e ha rovinato tutto. Ha cominciato a urlare qualcosa sulla cocaina e sui servizi igienici, non so che altro. E' stato snervante, quello era il mio cazzo di momento con Bowie!"