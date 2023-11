David Bowie, Lou Reed e Mick Jagger insieme al Cafè Royal

Hammersmith Odeon 1973, Ziggy Stardust si esibisce per l'ultima volta a Londra. Sono presenti proprio tutti ad assistere allo show, Ringo Starr, Jeff Becck, Bianca Jagger, Mick Jagger, Lou Reed, e moltissimi altri. Ma quel che accadde quel giorno, appena poche ore dopo l'esibizione, fu immortalato dal fotografo Mick Rock al Cafe Royal. David, Mick e Lou si ritrovarono a chiacchierare, ridere e sorseggiare champagne tutti insieme.

La reunion si rivelò una grande opportunità per Bowie, che ebbe l'opportunità di celebrare la sua fama e consolidare vecchie amicizie con due pesi massimi della musica.

"Mi sono appena ricordato di non averti mai raccontato della festa al Café Royal dopo il mio ultimo concerto!" ha raccontato Bowie, "Oh, che notte è stata! Mick Jagger, Lou Reed, Jeff Beck, Lulu, Spike Milligan, Dana Gillespie, Ryan O'Neal, Elliott Gould, Ringo Starr e Barbra Streisand. Tutti lì, durante il mio ultimo concerto al lussuoso Café, coi loro spettacolari abiti da sera e il trucco colorato. Abbiamo danzato, sorseggiato champagne e degustato deliziosi salmoni e grandi fragole fresche. La pista da ballo è stata imballata, tutta la notte."

Tuttavia, non fu tutto rose e fiori, secondo il biografo Jerry Hopkins, Bowie era ansioso all'idea di frequentare Mick Jagger, che lo avrebbe minacciato per aver messo gli occhi sulla moglie Bianca quella stessa mattina. Hopkins ha addirittura riferito che David avrebbe voluto annullare il concerto proprio a causa di Jagger. Le cose, finirono comunque in baci e abbracci come potrete vedere in questi bellissimi scatti!

Fonte