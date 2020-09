Quando Steven Tyler degli Aerosmith non riconobbe una sua canzone

È senza dubbio una delle canzoni più belle degli Aerosmith ma una volta Steven Tyler non la riconobbe...

Nato Steven Victor Tallarico (ebbene sì, le sue origini sono italiane, crotonesi in particolare), soprannominato "Demone Urlante". Comunque lo si chiami, il frontman degli Aerosmith è considerato a oggi uno dei cantanti più emblematici della musica rock, un personaggio carismatico abilissimo nel conquistare, tra una performance e l'altra, un po' tutte le generazioni.

Addirittura, in occasione degli International Music Awards del 2015, Tyler è stato riconosciuto come l'icona musicale più imponente di sempre.

Chi non si è mai innamorato ascoltando la celebre I Don't Want to Miss a Thing?, oppure, aspirante musicista, non si è mai esercitato alla chitarra eseguendo il riff di Walk This Way? O ancora, chi non ricorda tra le lacrime l'intensità della power ballad Dream on?