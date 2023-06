KATE BUSH è la prima cantante degli anni ‘80 a raggiungere il miliardo di stream

Il 2022 potrebbe essere stato l'anno che ha visto il classico inno di Kate Bush Running Up That Hill diventare un fenomeno della cultura pop, ma il 2023 sarà l'anno in cui entrerà ufficialmente nella storia dello streaming. L'inclusione del brano nella stagione 4 della serie Netflix di successo Stranger Things ha ricevuto un'ondata di nuova attenzione senza precedenti, raggiungendo la vetta delle classifiche dei singoli del Regno Unito e battendo tre record (il divario più lungo tra i singoli al numero 1, il tempo più lungo impiegato da una canzone per raggiungere la vetta delle classifiche e l'artista donna più anziana che abbia mai ottenuto un numero 1 nel Regno Unito).

Ora, il singolo sta battendo ancora una volta i record, superando il miliardo di stream su Spotify per diventare la prima canzone degli anni '80 di un'artista donna a raggiungere le dieci cifre sulla piattaforma. In effetti, su altre piattaforme, Running Up That Hill aveva già superato il miliardo, registrando quasi altri 200 milioni di stream in più solo su YouTube. Non male per una canzone originariamente pubblicata nel 1985.