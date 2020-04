Marilyn Manson: “Il nuovo album è pronto ed è un capolavoro”

Marilyn Manson ha confermato che il nuovo album è pronto, e lo ha definito “un capolavoro”. Ecco cosa si sa.

L'ultimo album del Reverendo è uscito nel 2017. Stiamo parlando di HEAVEN UPSIDE DOWN, che inizialmente era stato annunciato con il titolo di SAY10, un rimando alla pronuncia inglese di Satan, Satana appunto. Un disco che però non aveva convinto a pieno Marilyn Manson, che aveva infatti deciso di posticiparne l'uscita di ben otto mesi, per migliorare la qualità delle canzoni.

Ora, Manson è pronto per tornare con un nuovo progetto, che si preannuncia essere un riscatto dall'album precedente che, per quanto avesse ricevuto critiche tutto sommato positive, non aveva raggiunto la vetta come altri dischi del Reverendo.

Il nuovo album – di cui ancora non sappiamo né il titolo, né la data di uscita – sarebbe pronto. Ad annunciarlo è Shooter Jennings, collaboratore e produttore di Manson, che ha pubblicato una foto su Instagram in cui si trova accanto a una copertina di «Rolling Stone» con il Reverendo:

Aspetto solo che questo capolavoro finito venga pubblicato.

E se per alcuni il fatto che non sia stato Manson a postare questa notizia crea dei dubbi, basta dare un'occhiata ai commenti. Il Reverendo ha infatti commentato la foto del collaboratore, confermando il fatto che l'album non sia solo pronto e sia inoltre un capolavoro, ma facendo capire che ci saranno presto aggiornamenti.