Woodstock 69: quali furono i cachet degli artisti?

Sono passati cinquantun anni dall'evento che scrisse la storia del rock per sempre. Ecco i (non proprio equi) cachet delle star che suonarono al Festival di Woodstock nel 1969.

“Che nessuno si lasci scappare quanto prende Jimi”. Non lo sappiamo con certezza, ma potrebbe essere anche stata questa la frase che Michael Lang o uno degli altri organizzatori usò per chiudere la riunione in cui si annunciava l’ok di Hendrix.

Se i Jefferson Airplane o i Creedence – tra i primi a confermare la propria presenza – avessero saputo che in due prendevano meno della metà del chitarrista di Seattle, sarebbero certamente sorte serie complicazioni. Leggere l’elenco, ampio anche se non completo, dei compensi degli artisti presenti al festival, può fornire notizie utili sulla popolarità di alcuni complessi e forse sulla potenza di alcuni manager dell’epoca.

Bill Graham, ad esempio, per “concedere” i Grateful Dead, impose la presenza di uno tra i Santana e gli It’s a Beautiful Day. La scelta finale avvenne tramite sorteggio e vide i Santana vincitori, e il fatto che il loro compenso fosse di soli 750 dollari (lo stesso della cantautrice Melanie Safka) conferma che il complesso arrivò a Woodstock da matricola e ne uscì da superstar.

Curioso anche l’altissimo cachet di Joan Baez (10.000 dollari), che pochi giorni prima del raduno confidava a Furio Colombo i suoi dubbi su un festival dove lei voleva andare a parlare di pace e di diritti umani. A distanza di anni, e col senno delle cose accadute, è difficile immaginare Ravi Shankar che prende 4500 dollari, poco meno del supergruppo più celebre della musica americana: Crosby, Stills, Nash & Young (5000, come il figlio d’arte Arlo Guthrie).

Alcuni nomi di grande rilievo anche nelle zone “povere” del conto: i Grateful Dead con 2500 dollari e Joe Cocker con soli 1375. A chiudere l’elenco i Quill, che con soli 375 dollari hanno il poco invidiabile ruolo di fanalino di coda.

Ma alla fine, si è saputo quanto ha ottenuto Jimi? La versione ufficiale dice 18.000 dollari, ma c’è chi invece sostiene fossero 32.000. Nessuna conferma, forse gli organizzatori temevano che Grace Slick o John Fogerty potessero chiedere un’integrazione.

L’elenco completo dei cachet:

Jimi Hendrix: $18.000

Blood, Sweat and Tears: $15.000

Joan Baez: $10.000

Creedence Clearwater Revival: $10.000

The Band: $7500

Janis Joplin: $7500

Jefferson Airplane: $7500

Sly and the Family Stone: $7000

Canned Heat: $6500

The Who: $6250

Richie Havens: $6000

Arlo Guthrie: $5000

Crosby, Stills, Nash and Young: $5000

Ravi Shankar: $4500

Johnny Winter: $3750

Ten Years After: $3250

Country Joe and the Fish: $2500

Grateful Dead: $2500

The Incredible String Band: $2250

Mountain: $2000

Tim Hardin: $2000

Joe Cocker: $1375

Sweetwater: $1250

John B. Sebastian: $1000

Melanie: $750

Santana: $750

Sha Na Na: $700

Keef Hartley: $500

Quill: $375

