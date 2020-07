I Grateful Dead e il viaggio psichedelico di AOXOMOXOA

Negli anni Sessanta, i Grateful Dead erano il gruppo di punta della scena psichedelica di San Francisco. Il loro album AOXOMOXOA ha ancora oggi tanti misteri da svelare.

La psichedelia espande la coscienza, allarga i sensi e permette allo spirito di muoversi oltre la fisicità dell'esistenza (trovate qua la nostra raccolta di dieci album psichedelici da conoscere). I Grateful Dead, in questo, sono stati maestri. Tra i gruppi più influenti del progressive rock e della musica psichedelica, si sono distinti non solo per le loro composizioni, ma anche per la schiera nutrita di fan. Erano supportati infatti da un folto numero di "Deadhead", che vivevano per anni in modo nomade, spostandosi in continuazione per assistere ai loro concerti.

Eppure, ci sono cose che nemmeno il fan più accanito dei Grateful Dead, ieri o oggi, può dire di conoscere con esattezza. Come, per esempio, il significato del titolo del terzo disco della band AOXOMOXOA (1969), un disco segnato da diversi cambiamenti interni, tra cui l'ingresso in formazione del tastierista Tom Constanten e del batterista Mickey Hart, che affiancò Bill Kreutzmann in uno sperimentale uso di due batterie.