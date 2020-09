Le riflessioni di Neal Peart dietro ROLL THE BONES dei Rush

Con ROLL THE BONES, però, Peart oltrepassa la presa attiva dell'uomo sulla vita a favore di un abbandono al destino. Così, il fato muove i fili del percorso umano, come un burattinaio che intreccia la casuale concatenazione delle circostanze. E la band indaga, con l'album, come tali casualità interagiscono con la vita, dall'amore, alla crescita personale, fino al fallimento.

L'unica certezza è l'insensatezza dell'esistenza, che spiega come spesso la vita ci punisca con doni indesiderati. Per questo Peart scrive "Il destino è solo il peso delle circostanze/Il modo in cui la signora fortuna danza/Tira i dadi". Sembra così che le parole prendando corpo, assumendo una componente visiva in grado di comunicare con lo spettatore.

Tale potenza è testimoniata dalla copertina dell'album, premiata ai Juno Awards. Qui, un bambino calcia un teschio, simbolo di un'esistenza lasciata al gioco e ai capricci del destino. Non a caso in una canzone dell'album, Dreamline, Peart ci ricorda: "Siamo immortali, ma solo per un breve lasso di tempo".