Cos’è THE NEXT BIG NIENTE?

Ci sono album o gruppi che hanno influenzato THE NEXT BIG NIENTE?

Cesare Petulicchio: Non siamo partiti da nessun progetto prestabilito. Durante la pandemia abbiamo ascoltato moltissima musica. Da quel pessimo periodo è uscita, in generale, tantissima bella musica, tanti dischi davvero interessanti, e poi dal momento in cui si è ritrovata la libertà e il fatto che fosse come ripartire da zero, ha reso certe produzioni come una specie di nuovo esordio. Da lì abbiamo accumulato tante influenze, suoni, idee. Abbiamo utilizzato elettronica e altro, andando oltre la “normale” canzone.

…tratto da ultimo numero di Classic Rock, disponibile in edicola e online!