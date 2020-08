Quello che nessuno vi ha mai detto sui Jefferson Airplane

Pionieri della controcultura statunitense e della musica psichedelica, suonarono a Woodstock e sull'isola di Wright. Fan dei Jefferson Airplane, eccovi qualche curiosità.

La storia dei Jefferson Airplane è una storia complessa, caratterizzata da continui cambi di formazione e di stili. Nati nel 1965 come Jefferson Airplane, si sono sciolti nel 1970, per poi diventare Jefferson Starship, Starship, Jefferson Starship - The Next Generation, fino a cessare del tutto la loro attività.

Tra cambi di nome e aggiornamenti interni, c'è una cosa su cui tutti gli appassionati non possono che essere d'accordo: il periodo magico della band è stato quello a cavallo tra gli anni 60 e 70, segnato dall'ingresso tra i membri dell'iconica voce di Grace Slick. Un decennio costellato da festival rock, inni hippie e performance psichedeliche. Il decennio dei sogni.

Ma procediamo con ordine.

IL NOME

Le origini del nome della band sono già di per sé molto curiose. "Jefferson airplane" è infatti un termine gergale che definisce un fiammifero tagliato a metà usato per reggere una sigaretta o una canna troppo corta per essere tenuta fra le dita, così da fumarla fino alla fine senza scottarsi.

Questa è la prima versione. Secondo il chitarrista Jorma Kaukonen, invece, il nome fu inventato dall'amico Steve Talbot, come parodia ai nomi dei musicisti blues, in riferimento a Blind Lemon Jefferson, il "padre del Texas Blues".

GRACE: CANTANTE, ATTIVISTA, PITTRICE

Prima di essere membro effettivo della band, Grace è innanzitutto una fan, un po' come tutti noi.

Nel 1965 i neonati Jefferson Airplane suonarono alla Longshoreman's Hall di San Francisco. Erano affiancati dai Marbles, dai Charlatans e da un'altra band folk-rock locale, The Great Society, in cui militava come vocalist proprio Grace Slick. Grace rimase colpita dalla performance del gruppo statunitense e quando Signe Toly Anderson, cantante degli Airplane, lasciò la band, arrivò per Grace l'occasione di mettersi alla prova.