Le migliori voci femminili della storia del rock

3. Janis Joplin: l'anima del soul

Ultima star nell'olimpo del rock, ovviamente non per importanza, è Janis Joplin. Fra le voci più iconiche della storia della musica non potevamo non inserire quella di Janis, punto di riferimento artistico per un'intera generazione. La sua voce e la sua personalità sono state talmente importanti per la storia del soul da arrivare a essere percepite come l'essenza stessa di questo genere.

Come la Slick, anche Janis venne influenzata, fin dagli esordi, da quel sound così profondo e particolare che trovava solo nei pezzi di Odetta.

Anche la Joplin iniziò la sua carriera musicale come membro di una band, i Big Brother and the Holding Company, ai quali prestò la propria voce per diversi anni, sia per spettacoli live che per la registrazione di dischi fra i quali ricordiamo CHEAP THRILLS (1968) contenente la hit ormai nota in tutto il mondo Piece of My Heart.

Dopo le prime esperienze, nel 1969 una Janis più matura intraprese il percorso solista, interrotto, purtroppo, dalla sua scomparsa prematura. Nonostante il poco tempo a disposizione, la Joplin è riuscita comunque a regalare al suo pubblico alcuni dei brani che hanno fatto la storia della musica internazionale, per esempio quelli contenuti nell'album pubblicato postumo PEARL (1971): Cry Baby, Me and Bobby McGee, Trust Me e My Baby.

Eccola a Woodstock, come Grace Slick, con i Big Brother and the Holding Company mentre si esibisce sul palco con il brano Try (Just a Little Bit Harder).