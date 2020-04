Libri, film, fantascienza e filosofia in una canzone dei Rush

Partiamo dal titolo del brano. The Body Electic è un riferimento alla poesia di Walt Whitman I Sing the Body Electric. A sua volta, lo stesso titolo è stato ripreso in un episodio della serie televisiva fantascientifica The Twilight Zone, tratto da un racconto di Ray Bradbury.

One humanoid escapee

One android on the run

Seeking freedom beneath the lonely desert sun Trying to change its program

Trying to change the mode, crack the code

Images conflicting into data overload.

Il brano parla della richiesta d'aiuto che un umanoide, un "uomo elettrico" appunto, rivolge agli ascoltatori. L'uomo elettrico vuole "spezzare il codice", "cambiare il programma" che lo rende robot per emanciparsi sino a raggiungere l'identità umana.

Il ritornello cita poi le cifre le cifre binarie 1-0-0-1-0-0-1 che corrispondono al numero decimale 73, cioè alla lettera ASCII (ovvero del codice standard americano per lo scambio di informazioni) "I".

Questa "I" è la lettera proibita nel romanzo distopico Antifona dello scrittore russo-americano Ayn ​​Rand, scritto nel 1937. Un libro che racconta un futuro non specificato, un'Era Oscura per l'umanità.

One zero zero one zero zero one

SOS

One zero zero one zero zero one

In distress

One zero zero one zero zero.

Insomma, un concentrato di poesia, fantascienza, distopia.

Ma c'è di più. Il videoclip del brano, diretto dai registi Rocky Morton e Annabel Janken, non si esime dallo scomodare il cinema e persino la filosofia greca. Contiene infatti immagini ispirate al film L'uomo che fuggì dal futuro (1971), primo lungometraggio del regista di Guerre Stellari, George Lucas, e cita il notissimo mito della caverna di Platone.

Il mito della caverna, del resto, si è prestato più volte alla storia del cinema, con la sua idea della liberazione dell'uomo dalle catene dell'esperienza e il raggiungimento della pura conoscenza della realtà. Si pensi alla trilogia di Matrix, o al meraviglioso The Truman Show, diretto da Peter Weir.

Si è prestato meno alla musica e, per questo, la sua ripresa nella produzione dei Rush non fa che confermare l'innegabile talento della band.

Il riferimento alla filosofia e alla letteratura non costituisce, tra l'altro, un unicum in GRACE UNDER PRESSURE. Behind the Wheels, il singolo che venne estratto insieme a The Body Electric, cita infatti la poetessa Gertrude Stein ed Ernest Hemingway, mentre delinea la criptica immagine della ruota del tempo, che raccoglie, schiaccia o procede veloce accanto all'uomo.