Per Eugenio Finardi la musica è ribelle

Nel 1952 nasceva il cantautore Eugenio Finardi. I suoi primi album, NON GETTATE ALCUN OGGETTO DAI FINESTRINI, SUGO e DIESEL, erano improntati al cambiamento sociale.

Gli anni Settanta furono tra i più controversi e combattuti della nostra storia nazionale. Furono, purtroppo, gli anni di piombo, del terrorismo sia di destra che di sinistra, ma anche gli anni della promulgazione dello Statuto dei Lavoratori e della legge sul divorzio. Sicuramente fu un momento di profondo rinnovamento sociale.

In questo contesto si collocano i primi tre album della produzione di Eugenio Finardi: NON GETTATE ALCUN OGGETTO DAI FINESTRINI (1975), SUGO (1976) e DIESEL (1977). Tutti e tre vennero pubblicati dalla Cramps Records, casa discografica fondata da Gianni Sassi nel '72 con lo scopo di dare una voce ai cantautori italiani emergenti e più all'avanguardia, che non riuscivano a trovare il proprio posto spesso perché non considerati.

Tra questi, inutile dirlo, spicca Finardi, che ricorda:

La Cramps è stato un piccolo miracolo, la fortissima personalità di Gianni Sassi è riuscita a creare qualcosa che fino ad allora nessuno aveva potuto fare in Italia [...] Era un primo tentativo di fare musica indipendente italiana.

Per questo artista, il rock era un modo per diffondere i propri ideali, e la musica doveva parlare direttamente alla gente, per rinnovare la società. Ne sono la prova schiacciante alcuni brani del suo primo album, NON GETTATE ALCUN OGGETTO DAI FINESTRINI. Se solo avessi si scaglia contro la mancanza di valori delle società consumistiche, mentre Quando stai per cominciare condanna la leva obbligatoria.