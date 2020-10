Pavarotti: il documentario evento di Ron Howard

E le incredibili sfumature tra vita pubblica e privata emergono nel documentario di Ron Howard, intitolato Pavarotti, che vi consigliamo oggi. Così il regista statunitense, Premio Oscar per A Beautiful Mind (2002), si cimenta in una narrazione cinematografica attraverso la musica. Un progetto sperimentale e interessante, datato 2019 e realizzato in collaborazione con la Decca Records, che ha dato libero accesso al regista a materiali d'archivio tra esibizioni dal vivo e scene familiari. In questo modo, Howard ha potuto tracciare un percorso cronologico emotivo del tenore, dalle umili origini fino al successo internazionale. Certo, alcuni amici e conoscenti intimi di Pavarotti non ne hanno visto un ritratto degno di giustizia.

C'è sempre quel tocco americano, che offre una prospettiva sensazionalistica e patinata della vita della celebrità. Così quei piccoli aspetti, così semplici e delicati del grande artista sfuggono all'occhio di una rappresentazione generalista e completa che, giustamente, non può soffermarsi su di tutto.

Traspare però lo stimolo di raccontare spinto da un interesse autentico, che permette a tutti di conoscere Pavarotti attraverso la sua poliedricità, come musicista, padre di famiglia, amico, filantropo. Ron Howard quindi ci regala un ritratto eterno di Pavarotti, che coniuga potere visivo e musicale in una rappresentazione inedita.