L’album di Crosby, Stills & Nash che li portò a Woodstock

Il successo del loro album di debutto porterà Crosby, Stills, Nash e, più avanti, Young ad accelerare la propria ascesa. Ma cosa li ha portati a Woodstock?

Quando, il 29 maggio del 1969, venne pubblicato il loro album d'esordio, Crosby, Stills e Nash probabilmente non avevano idea di cosa li avrebbe aspettati di lì a pochi mesi.

All'uscita dell'album, il trio era stato formato da circa un anno, ovvero dopo una fortuita esibizione che aveva messo in luce come le voci dei tre artisti creassero armonie ben riuscite, le stesse armonie per le quali verrano riconosciuti dal pubblico una volta raggiunta la fama. Era il luglio del 1968 quando la band venne ufficialmente creata, prendendo il nome dei propri tre componenti: i cantautori statunitensi David Crosby e Stephen Stills e il britannico Graham Nash.

Tutti e tre avevano alle spalle esperienze in diverse importanti band: Crosby aveva appena concluso il suo percorso con i Byrds per via di diverse diatribe interne al gruppo; i Buffalo Springfield, nei quali Stills militava, si erano appena divisi e, per finire, Nash aveva da poco lasciato la sua band, i The Hollies.

Così, in seguito a quella fortunata prima performance, i tre ottennero un contratto e dal febbraio al marzo del 1969 lavorarono instancabilmente in studio di registrazione per produrre il loro primo album, appunto, CROSBY, STILLS & NASH, che si rivelerà un primo lavoro decisamente ben accolto, dal pubblico e dalla critica, che riterrà eccezionale sia la stesura dei testi che le armonie create nei brani.