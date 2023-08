Gli AC/DC e Back in Black | CLASSIC ROCK

E questo in realtà significa che è difficile sceglierne uno tra tutti. Ci sono dei loro brani che adoro in modo particolare. Dirty Deeds Done Dirt Cheap è stupefacente, e Highway To Hell è perfida e gloriosa come più non si può. Ma siamo onesti. BACK IN BLACK è su un altro livello.

Quando Brian Johnson entrò negli AC/DC ero molto curioso – come chiunque altro – di come il suo arrivo potesse avere un impatto sul gruppo e influire sull’alchimia che avevano con Bon Scott. Ma quello che crearono con BACK IN BLACK fu monumentale. Il modo in cui il disco parte, con Hells Bells, mi colpì come la prima volta che ascoltai i Black Sabbath - una di quelle volte una di quelle volte che resti a bocca aperta.