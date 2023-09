Il tuo cane a un concerto Metal? Anche no!

Ultimamente è saltato fuori un video di un cane, che, per qualche bizzarra circostanza, sembra abbia deciso in autonomia di scappare per assistere ad un concerto dei Metallica. Anche se non è chiaro come il cane sia arrivato al concerto, che ha avuto luogo al SoFi Stadium di Los Angeles il 25 agosto, è rimasto per l'intero set e sembrava divertirsi, mentre sedeva guardando attentamente lo spettacolo dal suo posto. Gioia scatenata, risate, una valanga di giochi di parole dei Metallica a tema canino (come Master Of Puppies, Barx Æterna) e persino un messaggio di approvazione da parte degli stessi pesi massimi del thrash di San Francisco, rimane uno dei momenti più spensierati del metal quest’anno. Ma il caso di cui parliamo oggi è ben diverso…

Questo non vuol dire, però, che portare di proposito il proprio animale domestico ad un concerto sia una buona idea, il che – diciamo la verità – è un ovvio consiglio da dare. Sfortunatamente, è anche un consiglio a cui un metalhead recentemente non ha aderito, dopo aver portato il suo golden retriever a un concerto dei Motionless In White il che, ha fatto davvero scalpore su internet.