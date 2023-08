Il batterista di 10 anni che suona l’intera discografia dei Metallica

Mentre il popolo del web si scatena per i video di alcuni giovani batteristi, come quello della bimba di 8 anni, intenta ad esibirsi in un classico dei Led Zeppelin (che potrete rivedere cliccando qui), oggi è il turno di Johannes Rørvik Grov. Un ragazzino di 10 anni, ha pubblicato un video in cui suona sezioni di ogni brano dei Metallica, da Kill 'Em All del1983 a Hardwired ... To Self Destruct del 2016.

Il video è stato registrato dal vivo in due sessioni di un'ora, e poi montato. Che ne pensate di questo giovanissimo talento?

Probabilmente, c'è ancora spazio di miglioramento, ma all'età di 13 anni potrebbe benissimo aver raggiunto il livello di Lars Ulrich.