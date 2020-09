Videointervista a RIKI: “Con POPCLUB abbatterò i pregiudizi su di me”

In occasione dell’uscita di POPCLUB, ultimo album pubblicato da RIKI, ci siamo fatti raccontare alcuni approfondimenti e aneddoti riguardanti i brani contenuti. Ecco la videointervista.

Venerdì 4 settembre è uscito POPCLUB (per Sony Music Italy), terzo disco di RIKI dalle sonorità pop ed elettroniche che contiene al suo interno 11 brani tra cui il singolo che l’ha visto esibirsi sul palco della Settantesima edizione del Festival di Sanremo, Lo Sappiamo Entrambi.

Di seguito la videointervista in cui ci presenta il suo album e risponde a qualche nostra curiosità a riguardo:

Gli altri due brani estratti dall’album sono Gossip e Litighiamo, due tracce che rappresentano in qualche modo alcuni dei temi centrali dell’album: il primo snocciola la questione della costante ricerca di apparenza (anche attraverso l’uso smodato degli smartphone, come vediamo anche in Da Club), mentre il secondo si concentra sull’incomunicabilità di coppia (come avevamo già visto nel brano presentato a Sanremo ma anche in Come mi vuoi).

In POPCLUB la volontà di RIKI di volersi smarcare dall’immagine di idolo delle ragazzine diventa tangibile e lo si vede anche da brani impegnati come Margot e Petali e Vocoder.

Per tutti coloro che hanno pre-ordinato POPCLUB nei mesi di novembre e dicembre, l’album sarà disponibile nella versione “special edition” con un’esclusiva confezione in alluminio e 5 memo vocali delle prove di alcuni brani del disco.

Ecco la tracklist del disco:

1. Margot

2. Strip

3. Idee di noi

4. Lo sappiamo entrambi

5. Da Club

6. Litighiamo

7. PopClub

8. Gossip

9. Piccole cose

10. Come mi vuoi

11. Petali e vocoder

Commenta Via Facebook