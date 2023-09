Portrait: ROD STEWART

Tra gli artisti di maggior successo del rock mondiale, Rod Stewart è caratterizzato dalla voce "graffiante" che gli ha permesso di vendere oltre 100 milioni di dischi nel mondo; inoltre il suo concerto a Copacabana del 31 dicembre 1994 detiene il record di concerto rock con l'audience pià alta della storia. Non tutti sanno che "Rod The Mod" (questo il suo soprannome) perse una causa per plagio per una delle sue hit più famose, "Do You Think I'm Sexy", che era sostanzialmente uguale a "Taj Mahal" di Jorge Ben Jor; in seguito alla causa tutte le royalties del brano vennero donate all'UNICEF. Stewart è qui ritratto in uno scatto di Raffaele Della Pace.