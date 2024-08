Proprio quando si pensava non potessimo andare oltre con il rock, ecco questi video incredibili di cover nipponiche di tre brani pazzeschi.

Utilizzando strumenti come il Nijugen-Koto (un’arpa a 20 corde), il Biwa (una specie di liuto) o il Kagurabue (un fiato di bambù), queste musiciste hanno suonato i brani più acclamati della storia del rock fra cui Rock and Roll degli Zeppelin, Welcome To The Jungle dei Guns N’ Roses e Back in Black degli AC/DC.