Un costo ragionevole e tanta buona qualità per il Denon DP-300F, un modello che la casa giapponese che sin dal 1910 si è distinta per una produzione di qualità mette a disposizione di ogni appassionato del vinile.

Progettato con una base più pesante in alluminio pressofuso per ridurre le vibrazioni, migliora le prestazioni anche grazie alla funzione di avvio/arresto automatico, progettata affinché l'ago non si consumi alla fine del disco, consentendo al braccio di tornare immediatamente nella sua sede al termine dell’ascolto.

Sebbene il DP-300F manchi delle uscite USB, il suo essere completamente automatico per l’avvio della riproduzione con un pulsante, la presenza di un equalizzatore e la qualità del suono ne fanno una scelta interessante, soprattutto per coloro che si avvicinano per la prima vola a questa esperienza di ascolto.